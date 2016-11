"Vorsicht, Verbraucherfalle!" entlarvt die Tricks von Unternehmen und Händlern. Die Reihe im Ersten zeigt, wie Verbraucher getäuscht werden - ganz legal, weil der Gesetzgeber es zulässt. "Vorsicht, Verbraucherfalle!" am Montag, 28. November 2016 um 20.15 Uhr. Geplante Themen: - Falsche Frische-Versprechen - wie Lebensmittelhersteller Qualität vorgaukeln Salami frisch geschnitten, frisch geriebener Käse oder kühlfrischer Orangensaft - auf immer mehr Produkten im Supermarkt wird mit "frisch" geworben. Das kommt bei Verbrauchern an und sie zahlen gerne etwas mehr dafür. Doch sind die Produkte tatsächlich ihr Geld wert und frischer als andere Produkte? Die Reporter von "Vorsicht, Verbraucherfalle!" zeigen, wie getrickst wird. Sie stellen einen angeblich frischen Orangensaft her und beweisen, dass sich Geschmackssinne täuschen lassen. - Teure Schrott-Immobilien - wie Wohnungskäufer übers Ohr gehauen werden In Zeiten von Niedrig-Zinsen und Nachfrage-Boom wird bei Immobilien immer unverschämter getrickst. Wohnungen und Häuser können sich nach dem Kauf als völlig marode und überteuert entpuppen. Die vorhandenen Mängel wurden vor dem Verkauf mit einfachen Mitteln lediglich kaschiert. In einem Selbstversuch bauen SWR-Reporter eine Schrottimmobilie mit wenig Aufwand in eine vermeintlich schicke Altbauwohnung um. Zu einem völlig überzogenen Preis bieten sie diese zum Kauf an. Werden sich die Interessenten hinters Licht führen lassen? - Falsche Frische-Versprechen - wie Lebensmittelhersteller Qualität vorgaukeln