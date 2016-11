Der Phoenixsee in Dortmund: Das Arbeiterviertel im Stadtteil Hörde muss den neugebauten, schicken Bungalows am Seeufer Platz machen. So treffen zwei Welten aufeinander, Familie Neurath und Familie Hansmann. Letztere ist gerade aus Düsseldorf hergezogen. Schnell wird jedoch klar, dass es in beiden Familien nicht rund läuft: Mike Neurath arbeitet im Autowerk, das bald schließen soll. Außerdem ist seine Schwarzarbeit aufgeflogen. Birger Hansmann hingegen ist von seinem Ex-Chef in krumme Geschäfte hineingezogen worden, ohne dass er es bemerkt hat. Für beide Männer steht die Existenz auf dem Spiel.