Niklas' Patientin Bella Hawemann ist schwanger und zwar mit Zwillingen. Darüber ist die lebensfrohe Frau überglücklich. Doch bei einer Routineuntersuchung werden Niklas Ahrend und die Assistenzärztin Theresa Koshka auf eine unerwartete Besonderheit aufmerksam. Nun ist die werdende Mutter ganz außer sich und hält damit besonders die sonst distanzierte Theresa auf Trab. Chefärztin Karin Patzelt will nach ihrer schicksalshaften Entdeckung Gewissheit. Deswegen wendet sie sich an Oberärztin Leyla Sherbaz und bittet sie um Hilfe. Die Belegschaft des Johannes-Thal-Klinikums will alles für seine Chefärztin tun. Auch Dr. Heilmann aus Leipzig, der von Karin dazu gerufen wird, sichert seine volle Unterstützung zu. Wie sieht die Zukunft für Prof. Patzelt nun aus?