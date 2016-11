Kaum eine andere von Menschenhand errichtete Vorrichtung hat so eine große Bandbreite zwischen extrem nützlichen und hochgradig abscheulichen Anwendungen wie der Ofen. Öfen haben im Laufe der Jahrhunderte Wärme gespendet, Nahrung schmackhafter und verdaulicher gemacht, verschiedensten Industriezweigen die Arbeit erleichtert, aber auch bei der Vernichtung von Menschen geholfen. Und heutzutage geraten sie immer mehr in Verruf, weil sie Umwelt und Klima schädigen können. Die heutige Ausgabe von "LexiTV" beleuchtet all diese Aspekte, zeigt Liebhaber und Anwender von Öfen, blickt aber auch auf ein dunkles Kapitel in der Geschichte zurück, bei dem eine Firma aus Erfurt eine Rolle spielte.