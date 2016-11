Tödliche Weihnachten Heute | Kabel eins | 20:15 - 22:30 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Inhalt Kleinstädterin Samantha (Geena Davis) leidet seit einem Unfall vor Jahren unter Amnesie. Als sie mit links einen Einbrecher ausschaltet, recherchiert sie in der eigenen Vergangenheit. Schnüffler Mitch hilft. Die Wahrheit: Samantha war mal Agentin! Jetzt sind Killer hinter ihr her. Original-Titel: The Long Kiss Goodnight Laufzeit: 135 Minuten Genre: Thriller, USA 1996 Regie: Renny Harlin FSK: 12 Schauspieler: Samantha Caine / Charly Baltimore Geena Davis Mitch Henessey Samuel L. Jackson Caitlin Caine Yvonne Zima Timothy Craig Bierko Hal Tom Amandes Dr. Nathan Waldman Brian Cox