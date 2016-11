Nils weiß nicht, was er von Charlottes Vorschlag, mit ihr nach Afrika zu gehen, halten soll. Doch dann merkt er, dass selbst Fabien nicht hundertprozentig an seine Unschuld glaubt. Werner hat wenig Verständnis dafür, dass Charlotte einen Großteil ihrer Anteile am "Fürstenhof" verkaufen will. Friedrich wiederum will die Gunst der Stunde nutzen und bietet Charlotte das Doppelte für ihre Anteile. Beatrice fädelt derweil bereits die nächste Intrige ein - Adrian glaubt William nicht, dass sein Vater ein Auftragskiller gewesen sein soll. William erzählt Susan von seinem Geständnis gegenüber Adrian, woraufhin sie ihn bittet, sein Aussage zurücknehmen. Derweil lädt Clara William zu einem bayerischen Essen mit ihrer Familie ein und William fühlt sich an diesem Abend sehr wohl. Er macht Clara klar, dass sie einen großen Fehler machen würde, wenn sie den "Fürstenhof" verlassen würde. Für Michael ist klar, dass Fabien nicht länger bei Nils wohnen kann, weil dessen Leben im Moment in keinen geregelten Bahnen verläuft. Natascha findet Michaels Reaktion äußerst ungerecht gegenüber Nils - aber Michael glaubt, dass Natascha vor allem deswegen Partei für Nils ergreift, weil sie nicht will, dass Fabien wieder zu ihnen zieht. Er unterstellt Natascha, dass sie seinen Sohn Fabien nicht mag.