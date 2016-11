Einmal abheben und auf Skiern so weit durch die Luft segeln wie Severin Freund oder Richard Freitag - der Schmidt Max, "freizeit"-Moderator, schafft tatsächlich einen gigantischen Satz auf 200 Meter. Wie das funktionieren soll, verrät der absolute Skisprung-Laie in "freizeit". In kleinen Schritten nähert er sich dem Traum: So können passable Skifahrer auf den Jugendschanzen in Oberstdorf in einem Workshop die ersten Hüpfer lernen. Auf der Großschanze daneben gibt es dann die Begegnung mit dem sogenannten Zitterbalken. Zuletzt traut sich der Schmidt Max das Skifliegen auf die magische 200-Meter-Marke zu ...