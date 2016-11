Storno - Todsicher versichert Heute | ONE | 15:30 - 17:00 Uhr | TV-Krimi Infos

Versicherungsheini Rupert Halmer (Max Riemelt) unter Druck: Sein Chef will Abschlüsse sehen. Doch außer Bäuerin Olivia (Jeanette Hain) beißt niemand an. Und die verfolgt mit der Lebensversicherung ganz eigene Pläne. Laufzeit: 90 Minuten Genre: TV-Krimi, D 2015 Regie: Jan Fehse Schauspieler: Rupert Halmer Max Riemelt Olivia Poltrock Jeanette Hain Lena Amelie Kiefer Schulze Axel Stein Adolf Poltrock Fred Stillkrauth Pavel Eisi Gulp