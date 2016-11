Der Bauer und sein Prinz Heute | Schweiz 1 | 05:50 - 06:30 Uhr | Umwelt Infos

Mehr Termine Inhalt Der Film zeigt einen Prinzen, der die Vision hat, die Welt ökologisch zu ernähren und die geschundene Natur zu heilen. Dieses Ziel verfolgt Prinz Charles mit seinem charismatischen Farmmanager David Wilson bereits seit 30 Jahren. In poetisch beeindruckenden Bildern sieht das Fernsehpublikum die einmalige Zusammenarbeit der beiden; diese beweist, dass ökologische Landwirtschaft funktioniert und welcher Nutzen und welche Heilkraft von ihr ausgehen. Filmemacher Bertram Verhaag beobachtete die beiden Visionäre mehr als fünf Jahre durch alle Jahreszeiten hindurch. Der Prinz of Wales fühlte sich dem ökologisch nachhaltigen Gedanken schon verbunden, als das Wort nachhaltig in diesem Zusammenhang noch gar nicht bekannt war. Schon vor mehr als 30 Jahren war ihm klar, dass man nur mit praktischen Beispielen überzeugen kann, wenn es darum geht, das Land im Einklang mit der Natur ohne Gifte zu bewirtschaften. Landwirte aus ganz Britannien pilgern zur Duchy Home Farm, um sich den Mut und das Wissen zu holen, ihre eigene Landwirtschaft umzustellen. Prinz Charles erscheint dabei in einem gänzlich ungewohnten Licht. Original-Titel: The Farmer and His Prince Laufzeit: 40 Minuten Genre: Umwelt, D 2013 Regie: Bertram Verhaag Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets