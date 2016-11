Eklat auf dem venezianischen Sommerfest des Biohofes Weidmann: Sebastian, der Sohn der mit den Weidmanns verfeindeten Metzgerfamilie Klein, hat sich unter die Gäste geschmuggelt, und das als der neue Freund von Anne Weidmann. Am nächsten Morgen liegt Sebastian erschlagen in der Wohnung seiner Tante Inge: Einsatz für die SOKO 5113. Schon bald stehen Hauptkommissar Schickl und sein Team vor der Überlegung, ob es noch ein anderes Motiv für den Mord geben könnte als die Frage, ob die Weidmannsche oder die Kleinsche Weißwurstrezeptur die reinere ist. Auf der Suche nach dem Täter geht es also im wahrsten Sinn des Wortes um die Wurst - und darum, ein weiteres Unglück zu verhindern.