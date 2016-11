2010 lernt Yvonne den Vater ihrer beiden Kinder kennen. Doch nach und nach entpuppt sich dieser als cholerischer Gewalttäter. Er schlägt Yvonne und sperrt sie sogar ein. Sie weiß, dass sie aus dieser Beziehung raus muss, doch ihr fehlt der Mut. Schließlich bemerkt sie auch bei ihrem Sohn Noah blaue Flecken. Als sie den Kindsvater zur Rede stellen will, kommt es erneut zu Gewalttaten. Diesmal schreiten die Nachbarn ein und alarmieren die Polizei. Yvonne wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, das Jugendamt schaltet sich ein. Yvonne trennt sich endlich von ihrem Partner. Im Internet lernt sie schließlich David kennen und verliebt sich. David kümmert sich liebevoll um Yvonne und die Kinder und beschließt, seiner neuen Familie ein Eigenheim zu kaufen. Mit dem Hauskauf ist viel Arbeit verbunden und nach und nach machen sich auch starke Mängel bemerkbar. Doch das Paar arbeitet hart, bis Yvonne von ihrer Vergangenheit eingeholt wird: Sie bekommt schwere depressive Störungen mit Suizidgedanken sowie einen Nervenzusammenbruch. Sie wird in die geschlossene Abteilung eingeliefert. Für David gerät alles ins Wanken: Er muss Vater für Marie und Noah sein, allein das Haus fertigstellen und Geld verdienen. Er möchte alles für seine Familie tun, ist aber völlig überfordert. Dabei liegt im Haus jede Menge im Argen: eine viel zu kleine, veraltete Küche, ein enges Bad, ein kleines, schimmeliges Kinderzimmer, das sich die Kinder teilen müssen. Das "Zuhause im Glück"-Team reist an, um der Familie zu helfen.