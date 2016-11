Das Alaska-Experiment Morgen | Discovery Channel | 16:40 - 17:30 Uhr | Survivalreihe Infos

Mehr Termine Inhalt Kann ein Stadtmensch in der rauen Wildnis von Alaska überleben? Eine Gruppe von Großstädtern macht die Probe aufs Exempel: Nur mit einer dürftigen Trapperausrüstung bestückt, stürzen sich die Männer und Frauen in ein großes, ungewisses Abenteuer. In den Wäldern des amerikanischen Grenzlandes müssen sie sich mit den elementarsten Dingen des Lebens beschäftigen: Jagen, Feuer machen, Sammeln und Zubereiten von essbaren Wurzeln, Kräutern oder Früchten, Suchen nach einem Unterschlupf, der vor Unwetter und wilden Tieren schützt. In den ersten Tagen werden die Greenhorns vom Survival-Experten "Wild Miles Martin" unterstützt, dann aber sind sie auf sich allein gestellt. Original-Titel: Out of the Wild: the Alaska Experiment Untertitel: Der Wille zum Durchhalten Laufzeit: 50 Minuten Genre: Survivalreihe, USA, GB 2008 Folge: 7