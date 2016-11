Auch im April prescht Michl Müller durch die aktuelle Nachrichtenwelt und präsentiert Skurriles, Kurioses und Amüsantes in seinen höchst persönlichen News-Charts. Sein Gast: Willy Astor Nichts ist vor Michl Müllers scharfem Blick sicher. Genüsslich seziert der selbst ernannte "Dreggsagg" Aktuelles aus Politik, Boulevard und Sport und bringt die wesentlichen Dinge des Weltgeschehens auf den Punkt - aus fränkischer Sicht natürlich. Denn es gibt nichts, was der Franke nicht auch aus seiner Perspektive betrachten könnte. Der Münchner Kabarettist, Komponist und Musiker Willy Astor feiert in diesem Jahr als Deutschlands ungekrönter König der Wortverdreher und "Unfug-Unternehmer" (wie er sich selbst nennt) sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Seine Wortspielereien sind legendär. Ob aus Brad Pitt "Hier brät Pitt", aus Purple Rain "Bärbel rein" oder aus Gianna Nanninis "Bello e impossibile" einfach "Bello Immobilie" wird, ob in zahlreichen Fernsehshows, Radiosendungen und seiner eigenen "Willy Astor Show": Der Silbenmixer begeistert immer sein Publikum. Außerdem feiert Willy Astor auch als Liedermacher und Solo-Gitarrist große Erfolge. Der große, sogar internationale, Wurf gelang ihm, als er 1998 gemeinsam mit Stephan Lehmann die FC-Bayern-Hymne "Stern des Südens" komponierte, die aus den Kehlen aller Bayern-Fans weltweit und nicht nur in den Fußballstadien ertönt.