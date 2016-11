Als der Journalist Matt Barber tot in einem Ferienhaus aufgefunden wird, werden Banks und sein Team zunächst mit einer großen Anzahl von Spuren konfrontiert. Banks kann schnell eine Verbindung zwischen Barber und dem mysteriösen Tod des Gitarristen der Kult-Rockband The Crystal Kiss im Jahr 1980 herstellen. Damals wurde der Bassist der Rockband angeklagt und für schuldig befunden. Der Fall wird jedoch noch komplizierter, als Banks bemerkt, dass der Vater des Opfers kein anderer als der hochrangige und berühmte Londoner Polizist Jack Barber ist. Die ehemaligen Mitglieder der Gruppe werden zur Befragung geladen, und Banks entdeckt noch Grauzonen rund um den 30 Jahre zurückliegenden tödlichen Unfall des Musikers. Schließlich werden Fußspuren eines Anwalts, der für Matt Barber arbeitete, am Tatort entdeckt. Inspector Banks muss erschüttert feststellen, dass dieser mit seiner Partnerin Annie vertraut ist. Während seiner Befragung berichtet der Anwalt den Polizisten, dass er zusammen mit Barber dabei war, die Fehler und die Korruption der Strafverfolgungsbehörden in den letzten 30 Jahren aufzuarbeiten. Annie entdeckt derweil, dass es bei dem zurückliegenden Todesfall nie zu einem Geständnis des Angeklagten kam und dass Jack Barber damals die Ermittlungen leitete. Das dazugehörige Protokoll scheint zudem verschwunden. Banks und sein Team stoßen schließlich auf ein seltsames altes Tonband, das der Schlüssel zum Geheimnis um den Unfalltod des Gitarristen zu sein scheint.