Spezial Fersensporn: wenn jeder Schritt zur Qual wird Ein starker, stechender Schmerz in der Ferse, der erste Schritt am Morgen tut besonders weh. Das sind Hinweise auf einen Fersensporn. Ursache für diese Kalkablagerung ist meist eine Überbelastung des Fußes, vor allem der großen Sehnenplatte unter der Fußsohle. Was hilft gegen das schmerzhafte Problem? Einlagen, Physiotherapie, Stoßwellen- oder Strahlenbehandlung? "Visite"-Spezial informiert über moderne Behandlungsmethoden gegen Fersensporn. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Integrative Krebstherapien: wie gut helfen natürliche Verfahren? Ergänzend zur Schulmedizin hoffen viele Patienten mit einer Krebserkrankung auf unterstützende und lindernde Effekte aus der Naturheilkunde. Von Pflanzenextrakten über Mittel zur Immunstimulation bis hin zu bis Krebsdiäten: Gibt es überhaupt einen Nachweis für die Wirkung solcher und ähnlicher Angebote? Welche Verfahren sind sogar gefährlich und wie können sich Betroffene informieren? Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite.