Das als "Horrorhaus" bekannte Wohngebäude sorgt schon lange für Unmut unter den Mietern und für Schlagzeilen in der Presse. So auch, als einer der Bewohner ermordet im Hof aufgefunden wird. Dem Gentrifizierungstrend folgend, wollte der Eigentümer das Haus kernsanieren. Doch die Mieter weigerten sich auszuziehen. Auch die Einquartierung einer lebhaften Roma-Familie änderte daran nichts. Bis die Situation eskaliert. Hajos zunehmend schlechter werdende Laune hinterlässt erste Spuren und Ratlosigkeit innerhalb des Teams. Noch ahnt keiner, was ihren Chef wirklich umtreibt. Tom hat außerdem ganz andere Sorgen. Er denkt darüber nach, mit Tochter Jackie zusammenzuziehen.