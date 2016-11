Die zwölfte WM-Saison der Tourenwagen-Fahrer neigt sich dem Ende und findet ihren Höhepunkt beim Saisonfinale in Doha-Losail (QAT). Das neu in den Rennkalender eingeführte Race of Qatar auf dem Losail Circuit schickt die Fahrer auf eine 80 Kilometer lange Reise, an dessen Ende der der neue Weltmeister offiziell fest steht. Die Karten in diesem Jahr scheinen aber schon klar verteilt: Der Titelverteidiger José María López aus Argentinien konnte sich in der laufenden Saison einen gemütlichen Punktevorsprung heraus fahren und kann nur noch theoretisch von der Spitzenposition verdrängt werden. Auch das Citröen Total WTCC Team, für das neben López auch Sébastian Loeb (FRA), Quing Hua Ma (CHN) und Yvan Muller (FRA) fahren, dominiert in der Teamweltmeisterwertung deutlich. Ob das Nachtrennen auf dem 2004 erbauten und 58 millionen Dollar teueren Rundkurs das Fahrer-Tableau nochmal aufrütteln kann, sehen Sie LIVE auf Eurosport. - Hauptrennen (12. und letzte Saisonstation)