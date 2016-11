Übertragung des Hauptrennens bei der zwölften und letzten Station dieser Saison in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft der FIA. Vom Losail International Circuit in Katar. Das "Main Race", also das zweite Rennen, ist länger als das "Opening Race", das zuvor nach einem eigenen Modus gestartet wurde. - Hauptrennen (12. und letzte Saisonstation)