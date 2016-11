Im Labor seines verstorbenen Vaters entdeckt Teenager David die Bauanleitung für eine Zeitmaschine. Gemeinsam mit seinen Nerd-Kumpeln Quinn und Adam schafft er es tatsächlich, das Gerät in Gang zu setzen. Mit ihren Zeitsprüngen treiben die drei zunächst harmlosen Unfug, bessern ihre Schulnoten auf oder machen schnelles Geld beim Wetten. Aber dann will Daniel so seinen Schwarm Jessie gewinnen. Ein Eingriff ins Zeitgefüge, der schreckliche Folgen zeigt. (SV1)