Im Boden kann er wertvoll sein, im Wasser manchmal nervig, in unserem Blut sogar tödlich. Kalk ist eine der am häufigsten vorkommenden chemischen Verbindungen auf unserer Erde, wenngleich es den einen Kalk gar nicht gibt, denn das Wort "Kalk" wird in unserer Sprache für sehr viele Kalzium-Verbindungen gebraucht. Diese "LexiTV"-Ausgabe berichtet über Phänomene aus Geografie, Physik, Medizin und Haushalt, die alle eines gemeinsam haben: Kalk spielt eine entscheidende Rolle. So übrigens auch bei einem wichtigen geschichtlichen Ereignis. Denn ohne eine ganz bestimmte Eigenschaft des Kalks hätten es vor mehr als 2.000 Jahren Hannibals berühmte Elefanten wahrscheinlich nicht über die Alpen geschafft.