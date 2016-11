Der legendäre "Musikladen" ist wieder da, heute mit der ungekürzten Original-Fassung der Folge 16 vom 18. Dezember 1974! In Videoclips und Studioaufnahmen gibt es die Vorstellung von Musiktiteln aus Pop, Rock, Blues, Jazz und Country, von deutschen und internationalen Interpreten, aktuelle Neuerscheinungen, Nachrichten aus der Musikbranche und Cartoons. Uschi Nerke und Manfred Sexauer präsentieren Turk Murphy and his Frisco Jassband, Johnny Winter, McGuiness Flint, Freddiie King, Schobert & Black, The World's Greatest Jazz Band, Leo Sayer, Kiki Dee Band, Wilma Reading, Cream, u.v.m.