Schuhe Alles für die Füße: Fritz will wandern, doch sein Wanderschuh ist völlig kaputt. Reparatur zwecklos. Da kommt der Ideenwettbewerb für den Schuh der Zukunft grade richtig. Fritz will einen Schuh erfinden. Jeder trägt bei uns Schuhe, mal weil sie praktisch sind, mal weil sie modisch sind. Vor allem aber schützen Schuhe unsere Füße. Was muss ein guter also Schuh erfüllen? Fritz erforscht Füße und Schuhwerk. Und wie man Schuhe herstellt. Dabei bekommt Fritz Besuch aus Nachbars Garten. Eve Paschulke, modisch und exaltiert, hütet das Haus ihres Onkels in dessen Abwesenheit. Als sie erfährt, dass Fritz auch an dem Ideenwettbewerb teilnimmt, verschwindet ihre anfängliche Freundlichkeit. Eve will diesen nämlich unbedingt gewinnen, träumt sie doch von einer großen Karriere als Schuhdesignerin. Die beiden geraten sogar sehr aneinander, als plötzlich jede Menge Schuhe bei Fritz und Eve verschwinden. Darunter auch ein Schuh für den Wettbewerb.