Nicht nur in der Formel 1 geht es beim letzten Saisonrennen auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi um die WM-Wurst. Auch in der GP2-Series kämpfen die Stall-Rivalen Antonio Giovinazzi und Pierre Gasly (Prema-Racing) knallhart um den Titel. Der Italiener Giovinazzi rollt nach dem Sieg im ersten Singapur-Rennen mit 197 Punkten an den Start. Im Nacken sitzt ihm sein 21-jähriger französischer Teamkollege mit 190 Zählern. "Ich kämpfe bis zur letzten Runde", bläst Gasly zum Angriff auf Platz eins. Die Veranstaltungen der GP2-Serie sehen Sie vom ersten Event in Spanien (14. Mai) bis zum Finale in den Vereinigten Arabischen Emiraten (27. November) live und in HD auf Sky!