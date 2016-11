Architekt Winter liegt erschlagen im Schaufenster seines Büros. Die Spur führt zu seiner Schwester in die geschlossene Abteilung einer Nervenheilanstalt. Hubsis und Hansis Kollegin Sonja Wirth wird als verdeckte Ermittlerin in die Klinik eingeschleust. Ein Diebstahl aus einem Zeitungskasten - mit solchen Kleinigkeiten wollen sich Hubert und Staller eigentlich nicht mehr abgeben. Da es sich aber um Johanna Girwidz, die Tochter des Polizeirats handelt, die sich hier kostenlosen Lesestoff besorgen wollte, rücken sie an. Dass gleich neben dem "Tatort" Architekt Winter erschlagen im Schaufenster seines Architektenbüros liegt, kommt da allen Beteiligten, außer dem aufgebrachten Zeitungshändler, ganz recht: Hubert und Staller haben einen neuen Fall und die Gratisleserin Johanna Girwidz nützt die allgemeine Aufregung zur Flucht. Pathologin Dr. Anja Licht stellt fest, dass das Opfer mit einem seiner Modellhäuser erschlagen worden ist. Spuren hat der Täter nicht hinterlassen, der einzige Hinweis ist eine "8", die der sterbende Mann mit seinem eigenen Blut ans Fenster geschmiert hat. Tatverdächtige ist Sabine Winter, die Schwester des Opfers. Das Geschwisterpaar teilte sich eine Million Euro, die es vom kürzlich verstorbenen Vater geerbt hatte. Der Ermordete verwaltete als Vormund das Geld für seine Schwester, die sich aktuell in der geschlossenen Abteilung einer Nervenheilanstalt befindet. Hubert und Staller beschließen, ihre Kollegin Sonja Wirth als verdeckte Ermittlerin in die Klinik einzuschleusen.