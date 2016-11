Manche mögen's heiß Heute | 3sat | 21:45 - 23:40 Uhr | Komödie Infos

Mehr Termine Inhalt Zwei Musiker beobachten einen Mord. Auf der Flucht tarnen sie sich als Fummeltrinen. Joe alias „Josephine" (Tony Curtis) verknallt sich in Sugar (Marilyn Monroe) - und Millionär Osgood in „Daphne" (Jack Lemmon). Original-Titel: Some Like it Hot Laufzeit: 115 Minuten Genre: Komödie, USA, GB 1959 Regie: Billy Wilder FSK: 12 Schauspieler: Sugar Kane Kowalczyk Marilyn Monroe Joe Tony Curtis Jerry Jack Lemmon Spats Colombo George Raft Mulligan Pat O'Brien Osgood E. Fielding III Joe E. Brown