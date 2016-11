Im neunten Jahrhundert besiedelten Iren, Schotten und Norweger eine unbewohnte Vulkaninsel - Island. Die gewaltigen Naturphänomene konnten sich die Siedler nicht erklären, außer dass übernatürliche Kräfte am Werk wären. So sind Volkssagen entstanden, die mittlerweile ein eigenständiges Leben führen. Was ist dran an Erzählungen über ein verborgenes Volk auf Island und über Elfenwesen, die zwischen Geysiren, Gletschern und Lavagestein die Insel bevölkern? Auf der Suche nach sagenhaften Orten und rätselhaften Vorkommnissen zeigt der Film, was es mit dem verborgenen Volk auf Island auf sich hat.