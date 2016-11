Wegen einer Infektion muss die geplante Herztransplantation der zwölfjährigen Lena Berger erneut abgesagt werden. Ihre Eltern sind in großer Sorge um das Leben ihrer Tochter. Amina Fani, ein elfjähriges afghanisches Flüchtlingsmädchen, braucht eine neue Lunge. Dr. Valerie Klein bringt die beiden Leidensgenossinnen zusammen, die sich anfreunden und gegenseitig trösten. Dann allerdings verschlechtert sich Aminas Zustand rapide. Als die Bergers mitbekommen, dass Amina, mittlerweile High-Urgency-Patientin, ebenfalls ein neues Herz braucht, ist ihnen klar, dass ihre Tochter Lena auf der Warteliste für Spenderorgane weiter nach hinten rutschen wird. Wolf Berger, ein gut situierter Kommunalpolitiker, macht Dr. Lang ein unmoralisches Angebot: Wenn dieser dafür sorgt, dass zuerst bei Lena die Transplantation durchgeführt wird, besorgt Berger ihm den Chefarztposten in der Rosenstein-Klinik. Carolin Wagner, Valeries Schwester, schwebt im siebten Himmel: Jens Vogler, ein prominenter Profifußballer scheint sich in sie verliebt zu haben! Sie ahnt allerdings nicht, dass Vogler und sein Manager ganz eigene Ziele mit Carolin verfolgen. "Dr. Klein - Zukunft (2)" wird am Freitag, 2. Dezember 2016, um 19:25 Uhr ausgestrahlt.