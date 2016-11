Der königliche Steuereintreiber ist in Wahrheit ein selbstsüchtiger Gierschlund. Einem solchen wird Wickie den Schneid abkaufen, sodass er die Wikinger schleunigst in Ruhe lassen wird. Einen ganzen Berg von Goldmünzen, Schmuck und Diamanten haben die Wikinger im Lauf der Jahre angehäuft. Einen richtigen Schatz. Und weil es viel Arbeit gemacht hat, solche Reichtümer aufzutürmen, wollen sie sich diese auf keinen Fall vom gierigen Steuereintreiber des Königs abnehmen lassen. Doch der Eintreiber ist nicht auf den Kopf gefallen. Er lässt sich keineswegs mit ein paar Almosen abspeisen. Er droht vielmehr, den Wikingern das Drachenboot zu pfänden, wenn sie sich weigern, ihre angeblichen Steuerschulden zu bezahlen. Also bringt Ylvi den unwillkommenen Gierschlund auf Wickies Geheiß schnurstracks zu der Höhle, in der alle Schätze von Flake versteckt sind. Dort glaubt der Steuereintreiber plötzlich, dass ein schnaubendes, tobendes Ungeheuer ihn in die Falle lockt, ein Ungeheuer, das ganz offensichtlich den Schatz bewacht. Oder ist das Ungeheuer bloß ein listiger Trick von Wickie, mit dem er den Steuereintreiber an der Nase herumführt?