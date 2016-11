Der Unternehmensberater Stefan Bake wird morgens in seinem Büro erschossen. Nur die blinde Rezeptionistin Meike Pfahl ist Zeugin der Tat. Sie erkennt den Täter an seinem Gang und Geruch. Staatsanwalt Bernd Reuther und sein Team nehmen Stefan Bakes Kompagnon Oliver Buchholz fest. Doch dieser beteuert seine Unschuld und bald stellt sich heraus, dass die Zeugin vom Täter bewusst getäuscht wurde. Wer war es wirklich? Buchholz wird auf freien Fuß gesetzt. Meike Pfahl versucht vergebens, sich an ein Detail zu erinnern, das sie am Morgen des Mordes irritiert hat. Ein Anschlag auf das Leben von Meike Pfahl macht deutlich, dass der Mörder noch immer fürchtet, entdeckt zu werden. Bernd Reuther stellt Frau Pfahl unter seinen persönlichen Schutz. Mit ihrer, Klars und Schuberts Hilfe gelingt schließlich die Überführung des Täters.