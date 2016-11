Wie werde ich Filmschauspieler? "pur+" zeigt, was Schauspieler vor der Kamera draufhaben müssen, wie Castings laufen und was passiert, wenn man endlich eine begehrte Rolle ergattert hat. Zoe ist 13 und möchte Schauspielerin werden. Wie läuft ihr erstes richtiges Casting? Louis Held spielt den "Alexander" im neuen "Bibi & Tina"-Kinofilm. "pur+" war mit ihm am Set: Wie lange ist ein Drehtag? Und wann ist der Regisseur mit einer Szene zufrieden? Freude, Schmerz, Wut - Schauspieler müssen Gefühle zeigen, auf Kommando. In der "pur+"-Schauspiel-Challenge treten zwei Berliner Schauspielschulen gegeneinander an. Eine Jury gibt ihnen Aufgaben und bewertet ihre Auftritte.