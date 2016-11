Turbulente Zeiten im beschaulichen Engelsbach: Ein echtes Schwein zieht im Hause Fröhlich ein! In der einzigen Praxis im Ort lässt sich eine allein erziehende, deutsch-türkische Ärztin nieder. Und eine große, kunterbunte Patchwork-Familie hat es in dem Dorf auch noch nie gegeben... Richtig glücklich ist der zehnjährige Fritz Fröhlich nicht, als er mit seinem Vater Daniel aufs Land zu Oma Betty und Opa Oskar zieht. Doch das ändert sich rasch: Bei seiner ersten Erkundungstour durch das Dorf schließt Fritz Freundschaft mit einem ungewöhnlichen Ferkel - und nimmt es kurzerhand mit nach Hause. Ein Schwein als Haustier? Die Fröhlichs sind gar nicht angetan von dem neuen Mitbewohner auf vier Beinen. Nur in Opa Oskar finden Fritz und der quirlige Ur-Ur-Ur-Enkel des legendären Rennschweins einen Verbündeten. Fritz und sein ungewöhnlicher Freund Rudi sind derzeit nicht das einzige Gesprächsthema in Engelsbach: Die Arztpraxis ist endlich wieder besetzt! Doch damit hat niemand gerechnet - Dr. Semra Koray heißt "der neue Doktor". Eine Frau! Und dann auch noch eine Türkin! Das ist für viele Dorfbewohner entschieden zu exotisch. Einen Mann hat sie auch nicht. Die Ärztin ist neu im Dorf und lebt alleine mit ihren Töchtern Melinda (15) und Ayla (10). Und was ist davon zu halten, dass sie mit dem jungen Matze ausgerechnet einen Arzthelfer anstellt, der auch noch Piercings trägt? Die Patienten bleiben misstrauisch und die Praxis erst mal leer. Die beiden neuen Familien in Engelsbach kommen sich näher. Sogar viel zu nahe, wie Fritz findet: Sein Vater Daniel verliert sein Herz an Semra. Die Ärztin reagiert zuerst reserviert: Der neue Verehrer entspricht nicht recht ihrer Vorstellung von einem "echten Mann". Auch Ayla hat sich auf den ersten Blick verliebt - und zwar in Rudi Rüssel. Doch sie stößt mit ihrer Leidenschaft ebenfalls auf Widerstand in der eigenen Familie. Immerhin gelten Schweine als unrein - da erinnert Schwester Melinda gerne an ihre muslimischen Wurzeln. Und Mutter Semra kämpft gegen eine ausgewachsene Schweinephobie... Folge 1: Der Umzug Schwein gehabt! Daniel Fröhlich und sein Sohn Fritz ziehen aufs Land zu Oma Betty und Opa Oskar. Der zehnjährige Junge ist alles andere als begeistert. Doch bei seinem ersten Streifzug durchs Dorf entdeckt Fritz ein frei laufendes Ferkel. In letzter Sekunde verhindert er, dass das Tier auf der Landstraße unter die Räder kommt - und die beiden schließen auf der Stelle Freundschaft. Fritz schmuggelt Rudi Rüssel, den Ur-Ur-Ur-Enkel des legendären Rennschweins, kurzerhand zu Hause ein. Doch Opa entdeckt das Tier - und Oma glaubt, er habe Halluzinationen.