Sandrigos Liebe zu der hübschen Leonora bringt den Sohn eines venezianischen Dogen in Lebensgefahr. Denn Leonora ist mit dem Großinquisitor Zeno verheiratet, der Sandrigo in den Kerker werfen lässt. Zusammen mit dem Piraten Guarnieri versucht Zeno, die Macht in Venedig an sich zu reißen.