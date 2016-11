Verrückt nach Meer Heute | RBB | 06:30 - 07:20 Uhr | Dokureihe Infos

Mehr Termine Inhalt Lukas sucht einen Liebesboten für die Frage aller Fragen und findet ihn in Reiseleiter Dennie. Seine Herzdame Dani erhält unterdessen eine exklusive Schiffsführung - und hat im Maschinenraum nur noch Ohren für einen Anderen. Für Kapitän Hansen wird ein Versprecher äußerst peinlich und der dichte Verkehr in Colombo fast zum Verhängnis … Untertitel: Die Fahrrad-Combo in Colombo Laufzeit: 50 Minuten Genre: Dokureihe, D 2013 Folge: 6