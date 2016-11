Zum Leidwesen von Truthahn Reggie begreifen seine Artgenossen einfach nicht, was ihnen allen an Thanksgiving blüht. Zufällig aber wird gerade er der Vogel, den der Präsident traditionell vor dem Fest begnadigt. So kommt Reggie ins Ferienhaus des Staatsoberhaupts, wo er den ganzen Tag fernsieht und Pizza bestellt. Aus diesem Paradies aber entführt ihn ein kämpferischer Truthahn namens Jake von der Turkey Freedom Front und zwingt ihn, an einer historischen Mission teilzunehmen. Eine Zeitmaschine bringt die beiden ins Jahr 1621 zu den Pilgrim Fathers: Vor dem ersten Thanksgiving gilt es zu verhindern, dass die unselige Tradition des Putenbratens überhaupt erst entsteht!