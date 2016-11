In der deutschen Version der Casting-Show „Got Talent“ treten besondere Talente aus allen Bereichen der Unterhaltung auf. In den Vorrunden präsentieren die Teilnehmer ihr Können in einem Bühnen- oder Freiluftauftritt. Mit ihrem Gesang, einer akrobatischen Vorführung oder Ähnlichem versuchen sie die dreiköpfige Jury und die Zuschauer von ihrem Potenzial zu überzeugen, um in die nächste Runde gewählt zu werden. Der Sieger des Finales wird mit einem hohen Geldpreis belohnt.