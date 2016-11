Live-Übertragung des Qualifyings zum Großen Preis von Abu Dhabi in der Formel 1. Welcher Fahrer erkämpft sich die beste Startposition für das morgige Rennen? Der 5,5 km lange Yas Marina Circuit gehört seit 2009 zum Formel-1-Zirkus. Das besondere Highlight ist eine spektakuläre, unterirdische Boxenausfahrt. Dazu führt die Strecke unter dem Yas-Hotel hindurch und erinnert ein wenig an die Strecke in Monaco, denn auch hier fahren die Boliden an den im Hafenbecken liegenden Yachten der Superreichen vorbei.