Live-Übertragung des Freien Trainings zum Großen Preis von Abu Dhabi in der Formel 1. Der 5,5 km lange Yas Marina Circuit gehört seit 2009 zum Formel-1-Zirkus. Das besondere Highlight ist eine spektakuläre, unterirdische Boxenausfahrt. Dazu führt die Strecke unter dem Yas-Hotel hindurch und erinnert ein wenig an die Strecke in Monaco, denn auch hier fahren die Boliden an den im Hafenbecken liegenden Yachten der Superreichen vorbei.