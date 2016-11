Zurück zu den Wurzeln: Pünktlich zum runden Geburtstag der Marke kehrt BMW in München mit der Klassikabteilung auf das Gelände in der Moosacher Straße zurück - dorthin, wo vor genau 100 Jahren alles begann. Hier steht das automobile "Gedächtnis" der Marke: seltene Prototypen, legendäre Motorsport-Champions und sündhaft teure Einzelstücke. So exklusiv darf hier sonst niemand hineinschauen - GRIP aber schon! Testfahrer Matthias Malmedie erhält Zugang zu dieser Heiligen Halle - auf der Suche nach dem krassesten BMW! Ist es der 507, den auch Elvis Presley fuhr? Macht der 2002 Turbo vielleicht sogar noch mehr Spaß? Oder ist es eine 500-PS-Rakete aus der Neuzeit, die das Zeug zum Klassiker hat? Matthias Malmedie hat buchstäblich die Qual der Wahl! - Heilige Hallen von BMW Reloaded