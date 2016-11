SchleFaZ: Sharknado 2 Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:00 Uhr | SciFi-Horror HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Surfer Fin (Ian Ziering) und seine Ex-Frau April (Tara Reid) haben sich versöhnt und besuchen gemeinsam Freunde in New York. Doch dann entwickelt sich aus einem ungewöhnlichen Wettersystem ein bizarrer Wirbelsturm, der Haie auf die Stadt regnen lässt - ein Sharknado. Während die blutrünstigen Biester über den Broadway fegen, gehen Fin und April mit Kettensägen und selbstgebauten Bomben zum Gegenangriff über. Laufzeit: 105 Minuten Genre: SciFi-Horror, D, USA 2014 Regie: Anthony C. Ferrante FSK: 12 Schauspieler: Fin Shepard Ian Ziering April Wexler Tara Reid Skye Vivica A. Fox Martin Brody Mark McGrath Ellen Brody Kari Wuhrer Mora Brody Courtney Baxter