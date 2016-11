Den Schiffbrüchigen muss augenblicklich geholfen werden, sonst ertrinken sie. Doch wie immer hat sich Gilby überschätzt. Retten kann er Godrick, Astrid und ihr Baby nur, wenn er Wickies Hilfe annimmt. Dass man mit einer langen Stange nach Art der Stabhochspringer ein gefährliches Hindernis überwinden kann das kann sich Gilby von Wickie abschauen. Doch wenn Gilby glaubt, dass er mit diesem Trick und mithilfe von noch ein, zwei weiteren eigenen Ideen in der Lage ist, ein paar Schiffbrüchige von einem sinkenden Boot zu retten, dann hat er sich getäuscht. Gilbys Rettungsaktion scheitert, und wenn Wickie nicht ganz schnell die Sache in die eigene Hand nimmt, dann werden die Schiffbrüchigen in ein paar Minuten untergehen. Wicki holt Hilfe. In Windeseile hat er Halvar und die gesamte Crew um sich am Strand versammelt und knobelt mit ihnen an Möglichkeiten, zu Astrid überzusetzen, zu Godrick und dem Baby, die zu Dritt auf einem aus dem Wasser ragenden Felsen aufgelaufen und von einer reißenden Strömung umgeben sind. Gibt es eine Chance, die Drei mit einem Rettungsboot aus ihrer Not zu befreien? Der Versuch misslingt kläglich. Doch Wickie gibt nicht auf. Wenn man nicht durch das Wasser hindurch zu den Sinkenden vordringen kann, dann vielleicht über das Wasser hinweg! Fieberhaft beginnt Wickie zusammenzusuchen, was er für die Umsetzung seines Planes braucht.