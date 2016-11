Der Hobbit: Smaugs Einöde Heute | RTL | 20:15 - 23:25 Uhr | Fantasyabenteuer HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Bilbo (Martin Freeman) und die Zwerge kommen im verfluchten Düsterwald an, werden aber von den dort ansässigen Elben gefangen genommen. Nur Bilbo kann sich der Verhaftung entziehen und versucht, seine Freunde zu befreien. Nach einer erfolgreichen Flucht machen sich die Gefährten auf den Weg in die Tiefen des Zwergenreichs Erebor, wo der bösartige Drache Smaug lauert. Original-Titel: The Hobbit: the Desolation of Smaug Laufzeit: 190 Minuten Genre: Fantasyabenteuer, USA, NZ, AUS 2013 Regie: Peter Jackson FSK: 16 Schauspieler: Gandalf Sir Ian Murray McKellen Bilbo Martin Freeman Thorin Richard Armitage Balin Ken Stott Dwalin Graham McTavish Bifur William Kircher