Rote Rosen Heute | HR | 06:45 - 07:35 Uhr | Telenovela

Inhalt Thomas wird klar, dass er sich dem Bürgergespräch von Simone stellen muss. Während er zuversichtlich ist, dass er Simone rhetorisch schlagen kann, schummelt diese ihm heimlich eine kompromittierende Quittung unter. Im Bürgergespräch tappt Thomas prompt in Simones Falle. Trotz Bens Geständnis, dass er kein reicher Tippo-Gewinner ist, verbringen er und Sandra eine leidenschaftliche Nacht. Doch bei Sandra folgt bald die Ernüchterung. Einen Mann, der so wenig verdient wie Ben, kann sie sich nicht leisten. Gunter ist irritiert, als Merle sich entschließt, die Nacht nicht bei ihm zu verbringen. Wie soll er Merles Zögern einordnen? Doch Merle möchte einfach nur nichts überstürzen. Kim müsste sich wegen ihrer Brandverletzungen schonen, doch die Pop-up-Bar muss ja weiter geführt werden. Und Kim arbeitet, obwohl sie Schmerzen hat. Als Carla sie zur Rede stellt, bricht sie erschöpft zusammen und muss ins Krankenhaus. Untertitel: Folge 2322 Laufzeit: 50 Minuten Genre: Telenovela, D 2016 Regie: Gerald Distl Folge: 2322 Schauspieler: Sydney Cheryl Shepard Mathis Mickey Hardt Holger David C. Bunners Patrick Constantin Lücke Thomas Gerry Hungbauer Johanna Brigitte Antonius