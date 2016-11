Kurz vor dem ersten Advent widmet das SWR Fernsehen der Kinderhilfsaktion "Herzenssache" einen großen Abend. Informationen über die Arbeit von "Herzenssache" werden mit einem breiten Unterhaltungsangebot kombiniert. Durch Spenden können die Zuschauer in der Sendung ihren Beitrag für die gute Sache leisten. Michael Antwerpes führt durch den Abend und begrüßt dabei interessante Gäste. Roland Kaiser, Max Giesinger und "Glasperlenspiel" sorgen für musikalische Unterhaltung. Anne Klinge mit ihrem Fußtheater und der italienisch-schwäbische Comedian Heinrich del Core bringen die Menschen zum Lachen. Außerdem stellt Michael Antwerpes Prominente aus Sport und Unterhaltung als Gesprächspartner im Call-Center vor. Die Zuschauer können direkt mit ihnen telefonieren und ihre Spende abgeben. Projekte aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zeigen, wie die Spendengelder verwendet werden. In Filmen oder persönlichen Gesprächen werden die Projekte vorgestellt. "Herzenssache" lädt zu einem fröhlichen und besinnlichen Abend in der Vorweihnachtszeit ein.