Der höchste Bahnhof Europas, die teuersten Fischeier der Schweiz, die niedlichsten Lastentiere der Berge und die gruseligsten Geräusche der Alpen: Das Berner Oberland lockt seine Besucher mit einer kaum überschaubaren Anzahl an Superlativen. Moderator Michael Friemel gibt sich größte Mühe, sie alle zu präsentieren. Zu Füßen von Eiger, Mönch und Jungfrau, dem wohl berühmtesten Dreigestirn der Alpen, liegt das Berner Oberland. Grandiose Bergpanoramen, malerische Altstädte und mittelalterliche Burgen locken Urlauber bereits seit Jahrhunderten in diesen Teil der Schweizer Alpen. Das Filmteam geht am Thuner See zum Trecking mit Ziegen, hat echten Schweizer Kaviar probiert sowie ein Alphorn gebaut und geblasen. In Gondel- und Zahnradbahnen ist das Fernsehteam zu den schönsten Panoramagipfeln aufgebrochen und hat - in diesen Zeiten nicht ganz unwichtig - auch ein paar Spartipps gesammelt. Vor allem aber hat das Team wieder festgestellt, dass das Berner Oberland eine der schönsten Gegenden in den Alpen ist.