Rosemarie Pritzkat (67) gründete 1991 die Hamburger Chorschule des Knabenchors St. Nikolai, hervorgegangen aus dem NDR Knabenchor. Die Kirchenmusikdirektorin ist damit Deutschlands einzige Leiterin eines renommierten Knabenchores. Mit 14 Jahren spielte Rosemarie Pritzkat das erste Mal vor Publikum auf der Orgel. Vor 35 Jahren legte sie dann an der Hochschule für Theater und Musik in Hamburg die große A-Prüfung für Kirchenmusik ab und absolvierte ihr Diplom im Bereich Orgelfach. In Meisterkursen im In- und Ausland vertiefte sie ihr Wissen um die Alte Musik und unterrichtet noch heute an der Hamburger Hochschule im Bereich Chorleitung und Stimmbildung. Rosemarie Pritzkat ist Witwe und Mutter von vier erwachsenen Kindern. Mit fast 70 Jahren schafft es sie es noch immer, die Jungen vom Smartphone zu Bach zu locken.