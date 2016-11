Der Rentner Erwin Trautmann wird Opfer des Enkeltricks, einer Betrugsmasche, die es auf ältere Menschen abgesehen hat. Für die Polizei ist klar: Diese Fälle sind leider nur schwer zu lösen. Meist stecken raffinierte Banden hinter den kriminellen Machenschaften. Dies ist auch Trautmann bewusst, doch sein Fehler stürzt ihn in große Selbstzweifel. Allen ist klar, dass sie nicht nur den Fall auflösen, sondern auch dem Mann wieder Lebensmut geben müssen. Doch die Ermittlungen laufen schleppend, und die Polizisten müssen den ersten Verdächtigen aus Mangel an Beweisen laufen lassen. Vorher gelingt es Alexa und Hans jedoch, dem Mann eine entscheidende Information zu entlocken und so den Abholer des Geldes festzunehmen. Dieser will über die Hintermänner nicht auspacken, also beschließen die Polizisten, der Bande eine Falle zu stellen.