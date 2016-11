Die Tourenwagen-WM geht in ihre zwölfte Saison und Eurosport ist für alle Motorsportfans von Beginn an mit dabei. In diesem Jahr findet der Auftakt in Argentinien statt, im Autodromo Termas de Rio Hondo treffen die WTCC-Piloten erstmals wieder aufeinander. Die Rennstrecke liegt in der Provinz Santiago del Estero im Nortwesten des Landes und wurde erst 2012 im Zuge einer großen Modernisierung auf über 4,4 Kilometer Länge ausgebaut. Auch die MotoGP macht seitdem dort jährlich Station. Auch 2015 ist das Citroen-Team das Maß aller Dinge. Die Franzosen dominierten im letzten Jahr die Serie mit ihren französischen Top-Stars im Cockpit Yvan Muller und Rallye-Rekordweltmeister Sébastien Loeb. Den Fahrertitel holte allerding überraschend der Dritte im Bunde: der Argentinier José Maria López. López fuhr in der vergangenen Saison in seiner Heimat auf den ersten Rang und gewann schließlich auch den Weltmeistertitel. Die Konkurrenz, allen voran Honda mit Rickard Rydell (SWE), Lada mit Robert Huff (GBR) und Chevrolet mit Tom Chilton (GBR) werden alles daran setzen, die Lücke zu Citroen wieder zu schließen. - Hauptrennen (8. von 12 Saisonstationen)