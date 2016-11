Wenn das geliebte Haustier krank wird, dann ist der Weg zum Tierarzt unumgänglich. "LexiTV" widmet sich heute eine Stunde lang dem Thema Tiermedizin. Fast alles, was beim Menschen möglich ist, gibt es inzwischen auch für Hund, Katze & Co. Ob das eine künstliche Hüfte ist, ein Herzschrittmacher oder eine Untersuchung im Computer-Tomographen. Große Tierkliniken bieten mittlerweile die komplette Bandbreite moderner Diagnose- und Heilverfahren. An der Veterinärmedizinischen Fakultät in Leipzig geht "LexiTV" der Frage nach, warum sich vor allem Frauen für den Beruf der Tierärztin interessieren. Ihr Anteil im Studium liegt immerhin bei rund 80 Prozent. Während es in Kleintierpraxen für Hund und Katze an Personal nicht mangelt, fehlt bei Landtierärzten der Nachwuchs. Von der Schildkröte im Computer-Tomographen bis zur Goldfisch-OP. "LexiTV" über ein tierisches Berufsfeld, das in Sachen Abwechslung seinesgleichen sucht.