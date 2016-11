En alter Mordfall scheint im Hintergrund der aktuellen Ereignisse zu stehen, mit denen sich das BAU-Team befassen soll. Die Ermittler untersuchen drei Morde, die in Salt Lake City begangen wurden, und können bald eine Verbindung zwischen den Opfern herstellen. Zwei der Toten waren Mieter in einem Haus, in dem vor zwölf Jahren die berüchtigte Amelia Porter wohnte. Die seit damals als Mörderin gesuchte Frau war spurlos verschwunden, doch jetzt verdichten sich die Hinweise darauf, dass sie wieder da ist.