Jake und seine Kollegen sollen heute Abend den Identitätsdieb Michael Augustine stellen, während dieser einen gestohlenen Laptop einem Käufer übergibt. Als Augustine kurz vor der Übergabe mit seiner Freundin in einem edlen Restaurant essen geht, haben Amy und Jake Angst, ihn aus den Augen zu verlieren. Daher geben sie sich im Restaurant kurzerhand als frisch verlobtes Pärchen aus und bekommen direkt neben Augustine einen Tisch. Als dieser Verdacht schöpft, müssen Jake und Amy alles tun, um wie Verliebte auf ihn zu wirken - auch wenn dies bedeutet, dass sie sich leidenschaftlich küssen müssen. Obwohl sich die beiden anschließend versichern, dass dieser Kuss nichts zu bedeuten hatte, ist von nun an nichts mehr, wie es einmal war. Captain Holt gesteht Gina und Terry, dass Wuntch ihn in die Presseabteilung des NYPD versetzen lassen will. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, diese Versetzung zu verhindern: Wuntch hat vor einiger Zeit einen Brief an den Bürgermeister geschrieben, in dem sie sich über ihren jetzigen Chef ausgelassen hat, doch dieser Brief liegt in der Asservatenkammer des Bürgermeisters. Terry und Gina gelingt es zwar, einen raffinierten Plan auszuhecken und den Brief in ihren Besitz zu bringen, doch als Holt Wuntch zur Rede stellt, zeigt diese erneut ihr wahres Gesicht: Sie droht ihm damit, nach Veröffentlichung des Briefes nicht ihn, sondern jeden Mitarbeiter des NYPD versetzen zu lassen. Löst sich das eingeschweißte Team des NYPD endgültig auf oder opfert Captain Holt sich für seine Mitarbeiter?